V Galeriji Družina razstava o secesijski arhitekturi v Avstro-Ogrski

Ljubljana, 5. maja - V Galeriji Družina bodo drevi odprli fotografsko razstavo Secesijska arhitektura v Avstro-Ogrski: Prebujenje - rekonstrukcija in pot v modernost. Secesijski slog se je uveljavil predvsem v mestih ter s številnimi lokalnimi in narodnimi značilnostmi do konca prve svetovne vojne ostal prevladujoči arhitekturni slog, ki je že pripravljal pot moderni.