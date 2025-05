Strožji zakon o podeljevanju italijanskih državljanstev vpliva tudi na italijansko manjšino v Sloveniji

Koper, 10. maja - Italijanska vlada je marca sprejela strožji zakon o podeljevanju državljanstev, ki vpliva tudi na pripadnike italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem. V Italijanski uniji si želijo določene popravke zakona in so na zunanjega ministra Antonia Tajanija naslovili pismo. Zakon lahko sicer do konca maja ovrže oziroma spremeni še parlament.