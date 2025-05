Na evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti slovenski dijaki osvojili zlato in srebro

Ljubljana/Zagreb, 5. maja - Na evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti v Zagrebu, ki je potekala prejšnji teden, je ena od dveh slovenskih ekip dijakov osvojila 6. mesto in zlato medaljo, druga pa 16. mesto in srebrno medaljo. Na olimpijadi se je pomerilo 48 ekip iz 23 držav Evropske unije, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.