V poplavah na jugu Jordanije umrla belgijska turista

Petra, 5. maja - V poplavah na jugu Jordanije, zaradi katerih so v nedeljo iz antičnega mesta Petra evakuirali okoli 1800 turistov, sta umrla belgijska turista. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so Belgijko in njenega sina pogrešali po poplavah v bližnji regiji, kjer so ju nato čez nekaj ur mrtva našli reševalci.