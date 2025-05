Zdravnik David Zupančič z novo knjigo V mejah normale

Ljubljana, 5. maja - Pri Mladinski knjigi je izšla tretja knjiga zdravnika infektologa in pisatelja Davida Zupančiča z naslovom V mejah normale. Na podlagi anekdot v njej opisuje dinamiko odnosov med pacientom in zdravnikom ter prednosti in slabosti zdravniškega poklica. Knjiga predstavlja mešanico zdravja in bolezni ter vse odtenke vmes, je Zupančič povedal za STA.