Večer: Škoberne na vrhovnem sodišču ni uspel z zahtevo za varstvo zakonitosti

Ljubljana, 5. maja - Nekdanji sodnik Milko Škoberne, obsojen zaradi jemanja podkupnine, je po razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da sta mu bili kršeni pravici do zasebnosti in poštenega sojenja, znova želel razveljavitev sodbe. Vendar so vrhovni sodniki zavrnili njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti, poroča Večer.