Športni plezalci po uvodnih treh tekmah delno zadovoljni

Ljubljana, 5. maja - Za športnimi plezalci je uvodni del tekmovanj najvišje ravni v svetovnem pokalu. Slovenci so v sezono krenili s smelimi načrti. Skrita želja so bile stopničke, a so se morali zadovoljiti s tremi uvrstitvami v finale. V ekipi je bila opazna odsotnost serijske zmagovalke Janje Garnbret, ki se je odločila za poznejši začetek poolimpijske sezone.