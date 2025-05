Vreme: Oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v zahodnih in deloma osrednjih krajih. Na Primorskem bo možna kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno oblačno in razmeroma hladno za ta čas. Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji. Ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad Alpami, severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka s stacionarno vremensko fronto. Nad naše kraje z jugozahodnikom doteka vlažen zrak, pri tleh pa je začel od severovzhoda dotekati hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih krajih oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami. Hladneje bo. V torek bo prevladovalo oblačno in razmeroma hladno vreme. Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo manj verjetne v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.