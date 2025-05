Obletnica konca druge svetovne vojne v senci vojne v Ukrajini in sprememb v čezatlantskih odnosih

pripravil Marko Stanojević

Ljubljana/Moskva/Lvov, 7. maja - V Evropi se je 9. maja 1945 po kapitulaciji nacistične Nemčije končala druga svetovna vojna. 80. obletnica konca vojne mineva v senci vojne v Ukrajini in sprememb v odnosih med ZDA in Evropo. V Moskvi se v petek obeta velika vojaška parada, medtem ko naj bi v ukrajinskem Lvovu sočasno potekalo srečanje zunanjih ministrov EU.

Druga svetovna vojna se je v Evropi uradno končala, ko so zavezniki 8. maja pozno zvečer sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije. V tem času je ura v vzhodni Evropi že odbila polnoč, zato v nekaterih državah, med njimi v Rusiji, dan zmage obeležujejo 9. maja.

Pred nemško kapitulacijo so zavezniške sile na čelu z ZDA in Združenim kraljestvom osvobodile večino zahodne Evrope, sovjetska Rdeča armada pa je napredovala v vzhodni Evropi in vkorakala v Berlin. Poraz sil osi je sicer leta 1943 deloma napovedal že padec fašistične Italije, medtem ko se je vojna globalno končala 2. septembra 1945 s kapitulacijo Japonske.

Kljub veselju spričo konca vojne je maja 1945 po vsej celini na milijone ljudi umiralo zaradi lakote, več milijonov jih je ostalo brez strehe nad glavo, nešteto pa jih je bilo travmatiziranih zaradi dogodkov, ki so jim bili priča.

Skupno je druga svetovna vojna zahtevala več kot 70 milijonov življenj. Ljudje niso umirali samo na bojiščih, temveč tudi v koncentracijskih taboriščih in različnih pogromih. Prvič v zgodovini sodobnega vojskovanja je vojna zahtevala več življenj civilistov kot vojakov. Največ žrtev je terjala v Sovjetski zvezi, kjer je po uradnih podatkih umrlo prek 26 milijonov ljudi.

V šestih letih in enem dnevu, kolikor je trajala, je svet doživljal pekel totalne vojne, pri čemer se je pojem totalnega nanašal na več njenih vidikov. Geografsko je bila vojna totalna, ker ni prizanesla nobeni celini, gospodarsko, ker države še nikoli niso proizvajale toliko kot v času vojne, in ideološko, ker so jo bojevali v imenu nasprotujočih si idealov.

Totalna je bila tudi v demografskem smislu, saj so bili v njej neposredno udeleženi civilisti, večinoma kot žrtve bombardiranj, prisilnih selitev in tujih represivnih uprav, ki so mučile in ubijale na politični ali rasni osnovi.

Po koncu vojne so zavezniki z namenom, da bi se izognili novi svetovni vojni in bi težave reševali miroljubno, 24. oktobra 1945 ustanovili Organizacijo Združenih narodov. Vendar so se odnosi med zmagovalkami kmalu začeli krhati. Oblikovala sta se dva bloka in svet je iz dejanske vojne prešel v hladno.

Letošnja 80. obletnica dneva zmage bo minila v znamenju vojne v Ukrajini, ki velja za največji oboroženi konflikt v Evropi po drugi svetovni vojni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči obletnice napovedal tridnevno prekinitev ognja med 8. in 10. majem, ki naj bi sovpadla s praznovanjem v Moskvi, ki naj bi bilo najveličastnejše doslej.

V petek bo tako na Rdečem trgu velika vojaška parada, na kateri pričakujejo več visokih gostov, med njimi kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kljub opozorilom Bruslja udeležbo na dogodku načrtujeta slovaški premier Robert Fico in njegov armenski kolega Nikol Pašinjan. Prišla naj bi tudi predsednika Srbije in Republike Srbske, Aleksandar Vučić in Milorad Dodik.

V Kijevu, kjer si prizadevajo za najmanj 30-dnevno prekinitev sovražnosti, so napovedano tridnevno premirje zavrnili kot poskus manipulacije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem posvaril, da bi lahko Rusija v petek kljub prekinitvi ognja sprožila napade in zanje obtožila Kijev. Poudaril je, da je za varnost tujih voditeljev na paradi odgovorna Rusija.

V Moskvi so njegove besede označili za grožnjo, namestnik vodje sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev pa je izjavil, da v primeru provokacij nihče ne more zagotoviti, da bo Kijev "preživel" do naslednjega dne.

Po pisanju britanskega BBC se Putin zaveda, da je ponos zaradi zmage nad nacisti pri Rusih še vedno prisoten, zaradi česar ni naključje, da odločevalce v Kijevu vseskozi označuje za naciste, rusko "posebno vojaško operacijo" pa za proces denacifikacije.

Medtem bo v Lvovu na zahodu Ukrajine predvidoma v petek srečanje zunanjih ministrov EU, ki ga je v sodelovanju z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas in poljskim predsedstvom Svetu EU sklical ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Srečanja naj bi se udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Pred tem se zunanji ministri EU danes in v četrtek mudijo na neformalnem zasedanju v Varšavi, od koder naj bi odpotovali v Lvov. Četrtkova tema zasedanja naj bi bila prav Ukrajina.

Poleg vojne v Ukrajini letošnja obletnica mineva tudi v senci sprememb v čezatlantskih odnosih, odkar se je v Belo hišo vrnil Donald Trump. Ta je namreč prizanesljivejši do Moskve in Putina, z vojaško silo grozi zaveznicam - med drugim Danski zaradi Grenlandije in Kanadi -, povrhu pa od Evrope, za katero Rusija predstavlja večjo grožnjo kot za Washington, zahteva, da sama poskrbi za svojo varnost.

Glede na to se zdijo na mestu besede predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Zahod, kakršnega smo poznali od druge svetovne vojne naprej, ne obstaja več.

Za zagotovitev lastne varnosti bodo morale evropske države občutno povečati obrambne izdatke, kar bo gotovo zahtevalo reze na drugih področjih. Čas bo pokazal, v kolikšni meri bodo Evropejci - zlasti državljani od Rusije geografsko bolj oddaljenih držav, kjer je občutek domnevne ruske grožnje manj izrazit - tovrstne kompromise pripravljeni sprejeti.