Dokumentarec Dan zmage oživlja prelomne dogodke ob koncu 2. svetovne vojne

Ljubljana, 5. maja - V Kinodvoru so danes predpremierno zavrteli film Dan zmage. Dokumentarec Zvezdana Martića oživlja spomin na prelomne dogodke slovenske in svetovne zgodovine ob koncu 2. svetovne vojne. Boji na slovenskih tleh so tudi po kapitulaciji Nemčije maja 1945 še divjali, je za STA poudaril scenarist in režiser Martić.