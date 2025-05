Za Griffinovo nagrado nominiran prevod pesniške zbirke Tomaža Šalamuna

Toronto, 5. maja - V ožji izbor nominiranih del za kanadsko prestižno Griffinovo nagrado za poezijo je strokovna žirija uvrstila prevod izbranih del slovenskega pesnika in prevajalca Tomaža Šalamuna Poljubi oči miru, ki so v angleškem prevodu Briana Henryja izšla pod naslovom Kiss the Eyes of Peace. Po mnenju žirije Šalamunovo delo vrača vero v slavo in moč poezije.