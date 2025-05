S podpisom koalicijske pogodbe Nemčija le še korak do nove vlade

Berlin, 5. maja - Voditelji treh strank prihodnje nemške vladajoče koalicije pod vodstvom krščanskih demokratov (CDU) Friedricha Merza so danes v Berlinu podpisali koalicijsko pogodbo, s čimer so utrli pot oblikovanju nove vlade po predčasnih parlamentarnih volitvah konec februarja. To bi lahko Nemčija dobila že v torek po izvolitvi Merza za novega kanclerja.