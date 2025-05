Golden State slavil v prvem krogu, Indiana povedla

Cleveland, 5. maja - Košarkarji Indiane Pacers so v 2. krogu končnice v Cleveland premagali Cavaliers s 121:112 in povedli z 1:0 v zmagah. Tudi ekipa Golden State Warriors je zmagala v gosteh, na odločilni sedmi tekmi 1. kroga je v Houstonu Rockets premagala s 103:89 in slavila s 4:3 v zmagah.