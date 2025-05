Pregled - šport, 4. 5. (nedelja)

Ljubljana, 4. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 4. maja.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izgubila finale turnirja WTA 125 v Saint Maloju v Franciji. V finalu je morala priznati premoč nekdanji prvi teniški dami sveta in zmagovalki štirih grand slamov Japonki Naomi Osaki, ki je slavila s 6:1 in 7:5. Kljub porazu v finalu je za Kajo Juvan najuspešnejši teden po vrnitvi na turnejo. S štirimi zmagami si je na turnirju z nagradnim skladom 100.000 evrov zagotovila dovolj točk, da bo na novi razpredelnici WTA okoli 350. mesta.

MIAMI - Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Miamija v svetovnem prvenstvu formule 1. Za tretjo zaporedno zmago v SP je Piastri ugnal moštvenega kolega Britanca Landa Norrisa, na tretjem mestu je končal še en Britanec George Russell v Mercedesu.

BALI - Japonec Satone Yoshida in Angležinja Erin McNeice sta zmagovalca tekme v težavnosti za svetovni pokal v športnem plezanju na Baliju. Slovenci so se ob odsotnosti Janje Garnbret, ki se bo svetovnemu pokalu pridružila junija v Innsbrucku, potegovali za finali. Uspelo je Rosi Rekar in Miji Krampl, ki sta bili na koncu sedma oziroma osma.

LIZBONA - Francoz Romain Febvre je novi vodilni v svetovnem prvenstvu v motokrosu. Na dirki v portugalski Aguedi, kjer doslej vodilni Slovenec Tim Gajser zaradi poškodbe ni nastopil, je z drugim mestom skočil na vrh seštevka razreda MXGP. Edini slovenski predstavnik v Aguedi Jan Pancar je bil 11., zmagal je Belgijec Lucas Coenen.

LJUBLJANA - Izidi 33. kroga Prve lige Telemach: Primorje - Celje 0:5 (0:4), Koper - Domžale 3:0 (0:0).

MADRID - Norvežan Casper Ruud je zmagovalec teniškega mastersa v Madridu z nagradnim skladom nekaj več kot osem milijonov evrov. V finalu je bil boljši od Britanca Jacka Draperja s 7:5, 3:6 in 6:4. Za 26-letnega Norvežana je to prvi veliki naslov v karieri oziroma trinajsti naslov ATP. Pred Madridom je namreč izgubil tri finale na grand slamih in dva na mastersih.

ŽENEVA - Portugalca Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec kolesarske dirke po Romandiji, ki spada v svetovno serijo kolesarstva. Zadnjo etapo, vožnjo na čas v okolici Ženeve, je sicer dobil Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

ISTANBUL - Italijanska ekipa Imoco Conegliano je zmagovalka lige prvakinj. Na zaključnem turnirju v turškem Istanbulu je s 3:0 v nizih za ubranitev naslova ugnala še eno italijansko zasedbo Savino del Bene Scandicci. Tekmo za tretje mesto je dobil Numia Vero Volley Milano, ki je bil s 3:1 boljši od domačega VakifBanka iz Istanbula.

BERLIN - Nogometaši münchenskega Bayerna so nemški prvaki za sezono 2024/25. Za Bavarce je ta naslov že 34. v zgodovini kluba.