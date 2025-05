Marseille s točko proti Lillu na drugo mesto

Pariz, 4. maja - Nogometaši Marseilla so v zadnji tekmi 32. kroga francoske lige igrali neodločeno 1:1 z Lillom in so zdaj z 59 točkami na drugem mestu lestvice. Lyon pa je izgubil z Lensom z 1:2. Že v soboto je drugi zaporedni poraz doživel PSG, ki pa si je že pred tem zagotovil naslov prvaka.