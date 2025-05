Ljubljani mestni derbi in skok na drugo mesto

Ljubljana, 4. maja - Po sobotni zmagi državnih prvakinj Mure None proti Radomljam Medexu so bile v nedeljo na sporedu še tri teme 22. kroga prve slovenske ženske nogometne lige. Derbi zgornjega dela je pripadel Ljubljani, ki je z 1:0 premagala Olimpijo in jo prehitela na drugem mestu prvenstvene lestvice.