Vreme: Deževalo bo

Ljubljana, 4. maja - Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte razširile po vsej državi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17 stopinj Celzija. V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma tudi plohami in nevihtami, pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.