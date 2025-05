Pregled - svet, 4. 5. (nedelja)

BUKAREŠTA - V Romuniji poteka prvi krog ponovljenih predsedniških volitev, zmagovalec bo najverjetneje znan šele po drugem krogu. Do 16. ure je po podatkih državne volilne komisije volilo skoraj 36 odstotkov upravičencev. Ponovljene volitve potekajo po tem, ko je ustavno sodišče lani razveljavilo prvi krog, v katerem je presenetljivo zmagal skrajno desni Calin Georgescu, in mu marca prepovedalo ponovno kandidaturo. Volišča se bodo zaprla ob 21. uri po lokalnem času, kmalu zatem gre pričakovati prve projekcije izidov.

ZAGREB - V prometni nesreči na hrvaški avtocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac med Popovačo in Križem, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, sta umrli dve osebi. Okrog 30 poškodovanih so reševalci prepeljali v bolnišnice. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus, oba z registrskimi oznakami iz Bosne in Hercegovine. Nesrečo naj bi povzročila srna, ki je stekla na cestišče.

TEL AVIV - Območje blizu letališča Ben Gurion v Izraelu je zadela balistična raketa, ki so jo iz Jemna izstrelili hutijevski uporniki. Osem ljudi je bilo lažje poškodovanih, letališče pa so za kratek čas zaprli in nato znova odprli za promet. Izraelska vojska je potrdila, da je raketo skušala prestreči, vendar ji to ni uspelo. Izraelske oblasti so napovedale odločen odziv in za napad okrivile tudi Iran.

GAZA - Izraelska vojska je izdala pozive za vpoklic več tisoč rezervistom. Ti naj bi nadomestili nabornike in vojake, trenutno nameščene v Libanonu, Siriji in na zasedenem Zahodnem bregu, ki se bodo pridružili ofenzivi v Gazi. Izraelski varnostni kabinet naj bi danes potrdil načrte za širitev ofenzive. Premier Benjamin Netanjahu je medtem kritiziral Katar, ki posreduje v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

KIJEV - Rusija je sinoči z droni napadla Kijev, v napadih je bilo poškodovanih najmanj 11 ljudi, je sporočila ukrajinska vojska. Med poškodovanimi sta bila tudi dva najstnika. Padajoče razbitine so povzročile več požarov v stanovanjskih zgradbah. Poleg ukrajinske prestolnice je Rusija z droni napadla tudi regijo Čerkasi v osrednjem delu države. V napadu je bila ranjena ena oseba.

PRAGA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil cinizma, saj se napadi na Ukrajino nadaljujejo le nekaj dni pred napovedano tridnevno prekinitvijo ognja. Zelenski je medtem prispel na dvodnevni obisk v Prago in se srečal s češkim predsednikom Petrom Pavlom, s katerim sta med drugim govorila o vojaškem sodelovanju. Znova je poudaril, da Kijev želi 30-dnevno premirje.

MOSKVA - Sprava med Ukrajino in Rusijo je le vprašanje časa, je v dokumentarnem filmu za državno televizijo dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Dejal je, da ima Moskva dovolj vojaške moči in sredstev, da zaključi vojno z želenim rezultatom za Rusijo. V intervjuju za film ob 25. obletnici njegovega vladanja je povedal tudi, da razmišlja o tem, kdo ga bo nasledil na čelu države, a da bodo o tem odločali Rusi.

MOSKVA - Kitajski predsednik Xi Jinping bo prihodnji teden med 7. in 10. majem obiskal Rusijo, so sporočili iz Kremlja. Xi se bo v Moskvi 9. maja udeležil parade ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, imel pa bo tudi bilateralno srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ruska in kitajska vlada ter ministri naj bi ob tem podpisali tudi več bilateralnih dokumentov.

CANBERRA - Avstralci so glasovali za enotnost, je po prepričljivi zmagi svoje laburistične stranke na sobotnih parlamentarnih volitvah dejal avstralski premier Anthony Albanese. Projekcije avstralske televizijske mreže ABC News kažejo, da so laburisti po nekaj več kot 77 odstotkih preštetih glasov osvojili 85 sedežev v 150-članskem parlamentu in s tem tudi udobno večino.

PARIZ - Medijska svoboda po svetu je dosegla najnižjo raven v več kot dveh desetletjih, kaže poročilo organizacije Novinarji brez meja (RSF) za leto 2025. Organizacija lestvico medijske svobode objavlja od leta 2002. Indeks medijske svobode se je poslabšal v kar 112 državah, v številnih zaradi slabe finančne situacije medijev in političnih razmer.

STRASBOURG - Evropski poslanci bodo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali o tem, kako bi lahko EU prispevala k pravičnemu miru v Ukrajini, o odzivu unije na ameriške carine ter o prioritetah Evropskega parlamenta v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU. Obeležili bodo tudi 80. obletnico konca druge svetovne vojne.

LONDON - Britanska policija je v soboto na več lokacijah po vsej državi aretirala pet moških, od tega štiri iranske državljane, ki jih sumijo, da so se pripravljali na teroristična dejanja. V ločeni protiteroristični preiskavi so v Londonu v soboto aretirali še tri Irance.

RIO DE JANEIRO - Brazilska policija je sporočila, da je preprečila bombni napad, ki je bil načrtovan za sobotni koncert ameriške pevke Lady Gaga na plaži Copacabana v Riu de Janeiru. Dve osebi so aretirali. Na brezplačnem koncertu ameriške zvezdnice se je zbralo več kot dva milijona ljudi.