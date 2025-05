Vreme: Oblačno s pogostimi padavinami

Ljubljana, 4. maja - Ponoči se bodo plohe ali nevihte razširile nad vso Slovenijo. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami ter hladneje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Napoved za slovenijo: Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte razširile po vsej državi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma tudi plohami in nevihtami, pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije. Krajevno bodo možni močnejši nalivi. V vzhodnih krajih bo pihal severovzhodnik, drugod južni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20, ob morju do 22 stopinj Celzija.

OBETI

V torek in sredo bo večinoma oblačno. V vzhodnih krajih bo večinoma suho, drugod bodo občasno še krajevne padavine, verjetnejše v zahodnih krajih. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad srednjo in severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Finsko. Frontalni val sega iznad severozahodne Rusije čez srednjo Evropo do Biskajskega zaliva. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka postopno bolj vlažen in še topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bodo plohe in nevihte od severa in zahoda širile nad ostale sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Jutri bo v sosednjih krajih oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami. Hladneje bo.