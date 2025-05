Glas na predsedniških volitvah v Romuniji do 16. ure oddalo skoraj 36 odstotkov volivcev

Bukarešta, 4. maja - V Romuniji danes potekajo ponovljene predsedniške volitve. Do 16. ure je po podatkih državne volilne komisije volilo 35,92 odstotka volilnih upravičencev, volišča pa bodo odprta do 20. ure po srednjeevropskem oziroma do 21. ure po lokalnem času. Zmagovalec volitev bo sicer najverjetneje znan šele po drugem krogu.