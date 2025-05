Po oceni ZNP se svoboda medijev pri nas zmanjšuje

Ljubljana, 4. maja - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so ob dnevu svobode medijev opozorili, da se svoboda medijev pri nas zmanjšuje. V zadnjih treh letih je po oceni ZNP mogoče zaznati izrazito povečevanje pritiskov vladajoče politike na medije in novinarje ter povečanje želje vladajoče politike, da si neposredno ali posredno podredi čim več medijev.