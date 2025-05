Raketa iz Jemna zadela območje izraelskega letališča Ben Gurion

Tel Aviv, 4. maja - Območje blizu letališča Ben Gurion v osrednjem delu Izraela je danes zadela balistična raketa, ki so jo iz Jemna izstrelili hutijevski uporniki, poročajo izraelski mediji. Osem ljudi je bilo lažje poškodovanih, letališče pa so za kratek čas zaprli in nato znova odprli za promet.