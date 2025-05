Vzrok požara v kemični tovarni TKI Hrastnik najverjetneje pregretje dimnika

Hrastnik, 4. maja - Policisti so v soboto opravili ogled hale v kemični tovarni TKI Hrastnik, kjer je v petek prišlo do požara. Glede na prva zbrana obvestila je do požara po vsej verjetnosti prišlo zaradi pregretja dimnika ene izmed peči v objektu, požar pa se je razširil na ostrešje objekta, ki je pogorelo v celoti, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.