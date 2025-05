Vreme: Jasno

Zvečer in ponoči se bodo plohe in nevihte razširile po vsej državi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, deloma tudi plohami in nevihtami, pogosteje bo deževalo v zahodni polovici Slovenije. V vzhodnih krajih bo pihal severovzhodnik, drugod južni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na severu države okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo verjetnejše na zahodu, v vzhodnih krajih pa bo povečini suho. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad srednjo in severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka s središčem nad Poljsko in Baltiškimi državami. Frontalni val sega iznad severozahodne Rusije čez srednjo Evropo do Biskajskega zaliva. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka postopno bolj vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno in vzhodno od nas še dokaj sončno. V sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije se bo dopoldne pooblačilo, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.

V ponedeljek bo v sosednjih krajih oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami. Hladneje bo.

Biovreme: Danes popoldne bo vremenska obremenitev postopno naraščala. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.