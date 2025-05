Hokejisti Dallas Stars napredovali po zmagi s Coloradom

Denver, 4. maja - Hokejisti Dallas Stars so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL doma premagali Colorado Avalanche s 4:2 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v drugi krog. Finec Mikko Rantanen je bil ključni mož tekme, sodeloval je pri vseh uspešnih napadih gostiteljev s tremi goli in podajo.