Slovenski divjevodaši uspešni v Ivrei, znan predlog reprezentančne sestave

Ljubljana, 3. maja - Slovenski slalomisti na divjih vodah so opravili izbirne tekme za reprezentanco. Dve od teh sta potekali v Tacnu, dve pa v Ivrei. Na današnji mednarodni tekmi za točke ICF in evropski pokal sta se od Slovencev najbolj izkazala kanuist Luka Božič z drugim in kajakaš Martin Srabotnik s tretjim mestom.