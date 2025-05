Iz sveta se vrstijo čestitke Albaneseju po zmagi na volitvah

Bruselj/Washington/London, 3. maja - Več svetovnih voditeljev je danes čestitalo avstralskemu predsedniku vlade Anthonyju Albaneseju, čigar vladajoči laburisti so sodeč po projekcijah slavili na volitvah. Voditelji in predstavniki Evropske unije, ZDA, Velike Britanije, Indije in Ukrajine so ob čestitkah izrazili željo po krepitvi sodelovanja z Avstralijo.