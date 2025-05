V pretepu pred derbijem v Splitu poškodovani štirje navijači in policist

Split, 3. maja - Pred današnjim nogometnim derbijem med splitskim Hajdukom in zagrebškim Dinamom v Splitu je zjutraj v četrti Pujanke prišlo do množičnega pretepa med navijači. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, so v splitsko bolnišnico sprejeli pet poškodovanih oseb. Dve sta huje poškodovani, a izven življenjske nevarnosti, poškodovan je bil tudi policist.