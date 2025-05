Vreme: Danes bo večinoma sončno

Danes bo dokaj sončno, naraščala bo visoka koprenasta oblačnost. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva še delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno. Pozno popoldne bodo na severu nastale posamezne plohe ali nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek pojavljale tudi drugod po državi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Hladneje bo. V torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad osrednjim Sredozemljem in vzhodno Evropo slabi. Nad Finsko pa je ciklon z vremensko fronto. V višinah k nam z vetrovi zahodnih smeri doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo dokaj sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo v krajih južno in vzhodno od nas še dokaj sončno. V sosednjih pokrajinah Avstrije in Italije pa se bo dopoldne pooblačilo, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden in spodbuden. V nedeljo popoldne bo vremenska obremenitev postopno naraščala.