Wall Street v petek sklenil uspešen teden

New York, 3. maja - Borzni indeksi Wall Streeta so minuli teden sklenili z rastjo. Vlagatelje so po ocenah analitikov spodbudili znaki, da predsednik ZDA Donald Trump rahlo popušča v svoji carinski politiki. V dobro voljo so jih spravili tudi dobri poslovni rezultati podjetij, kakor tudi dobra gospodarska poročila vlade o zaposlovanju in inflaciji.