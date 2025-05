Pregled - šport, 2. 5. (petek)

BUDIPEŠTA - Slovenska hokejska reprezentanca je danes v Budimpešti odigrala četrto in predzadnjo pripravljalno tekmo pred bližnjim svetovnim prvenstvom elitne skupine na Švedskem. Slovenci so vzhodne sosede danes premagali s 4:2.

BALI - Svetovni pokal v športnem plezanju se po uvodnih postajah sezone na Kitajskem ta konec tedna nadaljuje s tekmami v težavnosti in hitrosti na Baliju v Indoneziji. Skozi današnje kvalifikacije težavnosti so si polfinale priplezale Slovenke Rosa Rekar, Mia Krampl, Sara Čopar in Vita Lukan. Luka Potočar in Lovro Črep sta bila neuspešna.

LENDAVA - Nogometaši Brava so v 33. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Nafto z 1:0 (1:0).

DOBREPOLJE - Aktualni prvaki iz Dobovca so v polfinalu prve slovenske futsalske lige povedli z 2:0 v zmagah. Potem ko so na prvi tekmi doma z 9:1 ugnali ekipo NNIKAS Dobrepolje, so tudi v gosteh prevladovali in slavili z 10:1. V seriji igrajo na tri zmage.

PARIZ - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan bo nastopila v polfinalu turnirja serije WTA 125 v francoskem Saint Malu. Za finale na turnirju z nagradnim skladom nekaj več kot 100.000 evrov bo igrala proti Švicarki Viktoriji Golubic. Ljubljančanka je v četrtfinalu ugnala Katie Volynets s 6:1, 3:6, 6:1. Američanka sicer na lestvici zaseda 70. mesto.

LJUBLJANA - Nogometaši Aluminija in Gorice so se v 26. krogu druge slovenske lige pred okoli 1200 gledalcev v Kidričevem razšli brez zmagovalca z 0:0. Na vrhu so tako ostali Kidričani, ki imajo pred Novogoričani dve točki naskoka.

DUNAJ - Na Dunaju so danes izvedli žreb za zaključni turnir najboljše četverice v rokometni ligi prvakov, ki bo v Kölnu 14. in 15. junija. Slovenska rokometaša Matej Gaber in Rok Ovniček se bosta z Nantesom v polfinalu pomerila proti ekipi Füchse Berlin, medtem ko Blaža Janca in Domna Makuca z Barcelono čaka dvoboj proti Magdeburgu.

SAN ANTONIO - Priznani ameriški košarkarski trener Gregg Popovich v prihodnje ne bo več vodil zasedbe San Antonio Spurs v severnoameriški ligi NBA, s katero je petkrat postal prvak. Šestinsedemdesetletnik bo po številnih zdravstvenih težavah, na začetku novembra lani je doživel blažjo kap, prevzel vlogo predsednika franšize. Pogodbo je imel sicer veljavno do konca sezone 2027/28.

MADRID - Britanec Jack Draper in Norvežan Casper Ruud sta finalista teniškega mastersa v Madridu z nagradnim skladom nekaj več kot osem milijonov evrov. Draper je v večernem polfinalu s 6:3, 7:6 ugnal Italijana Lorenza Musettija in se bo v sedmem finalu meril za četrto lovoriko v karieri, Ruud pa v 25. finalu za 13. naslov, potem ko je v polfinalu ugnal Argentinca Francisca Cerundola s 6:4, 7:5.

BARCLEONA/ISTANBUL - Košarkarji Anadoluja Efesa in Barcelone so izsilili odločilni peti tekmi četrtfinala evrolige. Turki so danes v četrti tekmi premagali Panathinaikos s 85:82, v večernem obračunu pa je Barcelona Monaco premagala z 79:72. Na obeh dvobojih je tako izid v zmagah 2:2. Na zaključnem turnirju sta že Olympiakos in Fenerbahče.

MIAMI - Italijan Kimi Antonelli (Mercedes) je dosegel najboljši čas v kvalifikacijah za sprintersko preizkušnjo svetovnega prvenstva formule 1 v Miamiju. Drugi je bil danes vodilni v SP Avstralec Oscar Piastri (McLaren), tretji pa njegov moštveni sotekmovalec Britanec Lando Norris.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so v šesti tekmi prvega kroga končnice zahodne konference lige NHL s 4:6 izgubili proti Edmonton Oilers. Naftarji so se tako s skupnim izidom 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale, za kralje in slovenskega asa Anžeta Kopitarja pa je sezone konec.

DETROIT - Košarkarji New York Knicks so v šesti tekmi prvega kroga končnice lige NBA na vzhodu s 116:113 premagali Detroit Pistons in se z izidom 4:2 v zmagah uvrstili v konferenčni polfinale. Na zahodu so Los Angeles Clippers doma s 111:105 premagali Denver Nuggets, izid v seriji poravnali na 3:3 v zmagah in izsilili odločilno sedmo tekmo.