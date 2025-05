Anadolu Efes in Barcelona izsilila peti tekmi

Ljubljana, 2. maja - Košarkarji Anadoluja Efesa in Barcelone so izsilili odločilni peti tekmi četrtfinala evrolige. Turki so danes v četrti tekmi premagali Panathinaikos s 85:82, v večernem obračunu pa je Barcelona Monaco premagala z 79:72. Na obeh dvobojih je tako izid v zmagah 2:2. Na zaključnem turnirju sta že Olympiakos in Fenerbahče.