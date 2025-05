Pregled - svet, 2. 5. (petek)

BERLIN - Nemška notranja obveščevalna agencija BfV je sporočila, da je stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo. BfV je navedla, da obstajajo zadostni dokazi, da AfD predstavlja grožnjo demokratični ureditvi, ker da prevladujoče strankino razumevanje ljudi temelji na podlagi njihove etnične pripadnosti in porekla. AfD je na nedavnih parlamentarnih volitvah osvojila drugo mesto, a ne bo del prihodnje vlade.

VALLETTA - Humanitarna ladja s pomočjo za Gazo je bila ponoči v mednarodnih vodah pri Malti tarča izraelskih dronov, so sporočili aktivisti iz organizacije Freedom Flotilla Coalition (FFC). Požar na plovilu so pogasili, ranjencev ni. Izrael navedb aktivistov ni komentiral.

GAZA - V izraelskih napadih je bilo ubitih najmanj 29 ljudi. Med zadetimi objekti je bila tudi javna kuhinja. V enklavi zaradi blokade dobav pomoči vlada katastrofalno pomanjkanje, so opozorili Združeni narodi.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina in Rusija sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem obstreljevanju Zaporožja je bilo ranjenih najmanj 29 ljudi. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila skupno 64 brezpilotnih letalnikov. Rusko obrambno ministrstvo je medtem poročalo o 121 sestreljenih ukrajinskih dronih.

PEKING - Kitajska je sporočila, da preučuje ameriško ponudbo za trgovinske pogovore. A preden bi se ti začeli, Peking vztraja, da mora biti Washington pripravljen umakniti carine, ki so pretresle svetovne trge in dobavne verige. Tečaji delnic na borzah v Aziji so se posledično večinoma zvišali.

BRUSELJ - Evropska unija bi lahko iz ZDA uvažala za dodatnih 50 milijard evrov ameriškega blaga letno, je v intervjuju za britanski časnik Financial Times kot možno rešitev za trgovinski spor z Washingtonom navedel evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič. Dodal je, da so v pogajanjih z ZDA o trgovinskem sporu naredili določen napredek.

SEUL - Južnokorejski premier in začasni vršilec dolžnosti predsednika države Han Duck-soo je v četrtek odstopil z obeh položajev, nato pa sporočil, da namerava kandidirati za predsednika na junijskih volitvah. Vodilno vlogo na čelu Južne Koreje je zasedel po odstavitvi nekdanjega predsednika Yoon Suk-yeola.

VATIKAN - Gasilci so na vrh Sikstinske kapele začeli nameščati dimnik, ki ga bodo uporabljali med konklavom, ki se začne v sredo. Če se iz dimnika med konklavom pokadi črn dim, kardinali niso izbrali novega papeža, če pa se pokadi bel dim, je to znak, da se bo kmalu pred verniki pokazal novi papež.

LONDON - Britanska desničarska stranka Reform UK je na četrtkovih lokalnih volitvah prizadejala niz porazov tradicionalno največjim strankam laburistov in konservativcev. Populisti, ki jih vodi Nigel Farage, so osvojili še poslansko mesto, potem ko je njihova kandidatka na nadomestnih volitvah na severozahodu Anglije premagala tekmico vladajočih laburistov.

STUTTGART - Voznik avtomobila je v središču mesta zapeljal v množico in pri tem ranil najmanj tri ljudi. Voznika so pridržali.

PRIŠTINA - Na Kosovu je v četrtek propadel deveti poskus novega sklica skupščine, saj kandidatka, ki jo je za predsednico parlamenta predlagala zmagovalna stranka na volitvah, znova ni dobila dovolj podpore. Če ne bo dogovora med strankami, državo čakajo nove volitve.

DUBLIN - Družbeno omrežje TikTok mora zaradi kršitev evropskih zakonov o varstvu podatkov plačati 530 milijonov evrov kazni. Irska komisija za varstvo podatkov (DPC) mu je globo naložila zaradi posredovanja podatkov Kitajski.

BRUSELJ - Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-E) je vzpostavilo neodvisno strokovno skupino, ki bo preiskala električni mrk, ki je v začetku tedna prizadel Iberski polotok, so v četrtek sporočili iz združenja. Za pripravo vmesnega poročila ima pol leta časa, nakar bo podala še priporočila.

LUXEMBOURG - Rast cen življenjskih potrebščin v evrskem območju je aprila ostala nespremenjena. Po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat je bila medletna rast cen v četrtem mesecu leta 2025 2,2-odstotna, kar je enako kot marca.