Snežne razmere v visokogorju

Od ponedeljka do četrtka je bilo vsako dopoldne v gorah sončno, nato je nastala kopasta oblačnost, ki je zakrila vrhove. Bilo je toplo, sneg je le malo pomrznil in je bil že zjutraj mehak do najvišjih vrhov. Snežna odeja se povsod seseda in se tali, snežna meja se dviga. Glavna grožnja ostajajo mokri plazovi - manjši plazovi mokrega nesprijetega snega se lahko sprožijo spontano ali zaradi človeškega vpliva predvsem na zelo strmih pobočjih. Poleg tega se lahko spontano sproži kakšen plaz mokrega sprijetega snega, ki je lahko globok.

Do nedelje bo večinoma sončno, vrhovi bodo sredi dneva in popoldne zaviti v kopasto oblačnost. Še topleje bo, nulta izoterma se bo dvignila do višine 3300 metrov, na 1500 metrov bo okoli 14 stopinj Celzija, na 2000 metrov okoli 10 stopinj Celzija. V soboto čez dan se bo krepil jugozahodnik, v nedeljo bo zato na primorski strani alpsko-dinarske pregrade oblačno, drugo še sončno. V noči na ponedeljek bo pričelo deževati, deževalo bo do najvišjih vrhov. Meja sneženja se bo postopno spuščala in lahko doseže višino okoli 2000 metrov.

Snežne razmere bodo ostale podobne do nedeljskega večera. Snežna odeja bo ob postopnem dvigu temperature pomrznila vsak dan bolj na tanko, plazove mokrega snega bo zato mogoče sprožiti še zjutraj. Padavine v noči na ponedeljek bodo poslabšale stabilnost snežne odeje. Pričakovano je povečanje pogostosti spontanega podiranja opasti in proženja plazov mokrega sprijetega snega.