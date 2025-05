Kajakaši in kanuisti na izbirnih tekmah tokrat v Ivrei

Rim, 2. maja - Slalomisti na divjih vodah ta konec tedna tekmujejo v Italiji, kjer sta na sporedu tretja in četrta izbirna tekma za sestavo članske reprezentance. Na petkovi izbirni tekmi so bili najboljši Eva Alina Hočevar, Luka Božič in Martin Srabotnik, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.