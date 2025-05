Okoljske organizacije očitajo projektu EPK kršitev okoljskih vrednot

Nova Gorica, 2. maja - Okoljske organizacije iz Slovenije in Italije opozarjajo na okoljsko spornost enega od ponedeljkovih dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK). Načrtovani izpust približno 1000 balonov iz ekološkega lateksa v nebo predstavlja neposredno grožnjo naravi in je popolnoma neskladen z evropskimi okoljskimi vrednotami, so sporočili.