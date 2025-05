Hrastnik, 2. maja - V eni izmed hal kemične tovarne TKI v Hrastniku je opoldne zagorelo. Posredovali so gasilci, ki so do popoldneva ogenj pogasili. Poškodovanih ni, nastala pa je večja gmotna škoda. Ponovno je odprta tudi cesta mimo tovarne, ki je bila v času intervencije popolnoma zaprta.