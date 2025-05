Z zdravljenja v tujini se v Skopje vrača še osem poškodovanih v požaru v Kočanih

Skopje, 2. maja - Z zdravljenja v tujini se danes v Skopje vrača še osem poškodovanih v požaru v nočnem klubu v Kočanih v Severni Makedoniji, od tega en iz Slovenije, dva iz Bolgarije in pet iz Turčije, so sporočili z makedonskega ministrstva za zdravje. Preiskava požara, ki je zahteval 62 življenj, bo po zagotovilih tožilstva končana do sredine junija.