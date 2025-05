Zaradi vandalizma zamude vlakov na gorenjski železnici

Ljubljana, 2. maja - Zaradi vandalizma prihaja do zamud vlakov na gorenjski železniški progi. Neznanci so ponoči na odseku med Kranjem in Podnartom odtujili progovni kabel, zaradi česar so morali vzpostaviti nadomestni avtobusni prevoz, so pojasnili na Slovenskih železnicah. Zdaj je železniški promet ponovno vzpostavljen, še vedno pa vlaki zamujajo.