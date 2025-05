Kopitar: Po takšni sezoni je poraz težko pogoltniti

Edmonton, 2. maja - Za Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings onstran Atlantika v severnoameriški ligi NHL je konec sezone. Kralji so v prvem krogu končnice sinoči s 4:6 izgubili proti Edmonton Oilers, ki so s skupnim izidom 4:2 v zmagah napredovali v konferenčni polfinale. Kopitar je po tekmi dejal, da takšen poraz, po dobri sezoni še nekoliko bolj boli.