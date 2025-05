Slovenskim projektom tri nagrade za družbene inovacije sozialmarie 2025

Dunaj, 2. maja - Med prejemniki nagrad sozialmarie za družbene inovacije v srednji in vzhodni Evropi so tudi trije slovenski projekti. Prvo nagrado je prejel otroški spletni časopis Časoris, drugo nagrado kampanja My Voice, My Choice, med 15 najboljših pa se je uvrstil še projekt Simbioza Mobiln@. Podelitev nagrad je bila v četrtek na Dunaju.