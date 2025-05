Pozitivni signali iz Kitajske razvedrili vzdušje v Aziji

New York/Tokio, 2. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Za pozitivno vzdušje je po besedah analitikov poskrbelo dejstvo, da Kitajska zdaj razmišlja o pogovorih z ZDA v trgovinskem sporu glede medsebojnih izjemno visokih carin. ZDA so že večkrat nakazale svojo pripravljenost za to.