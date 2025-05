Ministrstvo za kulturo z razpisom za umetniške rezidence v tujini

Ljubljana, 5. maja - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju za leto 2026. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov tega javnega razpisa, znaša največ 100.000 evrov. Rok za prijavo je do 16. junija.