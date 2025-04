Evropski ministri o izzivu dezinformacij na področju okoljskih politik

Ljubljana, 29. aprila - Dezinformacije resno ogrožajo uspešno izvajanje podnebnih in okoljskih politik, so na neformalnem zasedanju v Varšavi ugotavljali ministri EU, pristojni za okolje in podnebje. Državni sekretar Uroš Vajgl je poudaril, da je treba z medsebojnim sodelovanjem in uporabo naprednih orodij skrbeti za to, da prevladajo točne informacije.