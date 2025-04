Na srečanju sindikatov v Novi Gorici opozorili na izzive čezmejnih delavcev

Nova Gorica, 29. aprila - Predstavniki sindikatov so na srečanju v Novi Gorici ob mednarodnem prazniku dela opozorili na izzive čezmejnih delavcev. Ti so pomemben del našega gospodarstva in socialne strukture, zaradi neustreznih zakonodajnih predpisov pa se pogosto srečujejo z administrativnimi ovirami, dvojno obdavčitvijo in pomanjkanjem socialne zaščite, so opozorili.