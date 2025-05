Z urbanimi sprehodi Jane's Walk ozaveščanje o pomenu prijaznosti mest za hojo

Ljubljana, 2. maja - V Sloveniji bodo letos v okviru globalnega festivala Jane's Walk od 3. do 27. maja ponovno potekali pomladni urbani sprehodi, ki so namenjeni skupinskemu spoznavanju lokalnega okolja in skupnosti, javnemu razpravljanju o stanju v prostoru in ozaveščanju o pomenu prijaznosti mestnega okolja za hojo, so sporočili z Inštituta za politike prostora.