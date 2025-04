Izpadi elektrike povzročali težave tudi na teniških igriščih

Madrid, 29. aprila - Izpadi elektrike, ki so prizadeli Iberski polotok in del Francije, so povzročili težave tudi na teniških igriščih. Zaradi njih so morali prekiniti dvoboje na teniškem turnirju ATP in WTA Madrid Open v španski prestolnici. Dvoboji so se po ponovni vzpostavitvi električnega omrežja danes začeli po predvidenem urniku ob 12. uri, poroča AFP.