BP v prvem četrtletju s 70-odstotnim padcem dobička

London, 29. aprila - Britanska naftna družba BP je v prvem četrtletju letos ustvarila 687 milijonov dolarjev čistega dobička, kar je 70 odstotkov manj kot v prvih treh mesecih lani, ko se je povzpel do 2,3 milijarde dolarjev. Padec je posledica manjše prodaje plina in nižjih rafinerijskih marž, so sporočili iz družbe.