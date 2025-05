Pridobljeno gradbeno dovoljenje za nov vrtec v Sveti Trojici

Sv. Trojica, 3. maja - Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah je po letu in pol pravnih postopkov le pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca. Načrtovana je pritlična stavba z osmimi oddelki, ki bo sprejela do 176 otrok ter tako olajšala prostorsko stisko v obstoječem vrtcu. Na občini računajo, da bodo vrtec zgradili do septembra 2027.