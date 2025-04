S kaznivimi dejanji oškodovali upnike in kršili pravice delavcev

Novo mesto, 29. aprila - Novomeški kriminalisti so kazensko ovadili 62-letnega državljana Bosne in Hercegovine, njegove ožje družinske člane in dve pravni osebi. Sumijo jih oškodovanja upnikov, kršenja pravic delavcev in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Oškodovali naj bi predvsem državni proračun, in sicer za več kot 300.000 evrov.